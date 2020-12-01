Столичный Главархив организовал уличную фотовыставку "Москва встречает Новый год"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Главархив Москвы организовал новую фотовыставку, которая будет проходить с 1 декабря по 31 января. Экспозиция посвящена Новому году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе учреждения.

"Сегодня, 1 декабря, в Главархиве Москвы по адресу: Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1 открылась уличная выставка, посвященная Новому году. Из снимков горожане могут узнать, как в Москве готовились к новогодним праздникам и как проводили их на протяжении последнего столетия. Выставка будет проходить до 31 января", - сказал собеседник агентства.

В экспозиции участвуют работы мастеров отечественной фотографии: Петра Павлова, Николая Щапова, Бориса Вдовенко, Василия Егорова, Юрия Королёва. Самый ранний снимок относится к концу XIX века, а самые поздний показывает столицу в 1978 году. На выставке представлены 22 фотографии.

"Еще со времен Петра I были крайне популярны балы-маскарады и карнавалы. В ХХ веке в Москве с особой пышностью начали проводить новогодние балы, гулянья, концерты-огоньки и детские утренники. На выставке представлен снимок 1909 года с изображением детей в маскарадных костюмах", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на выставке "Москва встречает Новый год" можно будет увидеть снимок 1973 года со съемок новогодней телепередачи "Голубой огонек".

Выставка будет работать на улице рядом с Главархивом Москвы. Посмотреть фотографии можно с 09:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные. Вход свободный.