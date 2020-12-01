Туристский кластер в арктическом районе Якутии появится до 2029 года

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Кластер "Российский Север Арктики" в Булунском районе Якутии появится до 2029 года, сообщила во вторник генеральный директор государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Агентство развития туризма и территориального маркетинга" Наталья Тюкавкина в ходе виртуального моста, который проходит в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии".

"Знаменательно, что возрастает интерес и к арктическом туризму. Сегодня это очень важное направление, оно может действительно при устойчивом развитии дать колоссальный мультипликативный эффект. Мы сегодня готовы не только обучать, но и сопровождать проекты в Арктической зоне. Огромное внимание мы уделяем кластерному развитию, так, в скором будущем, до 2029 года, появится кластер "Российский Север Арктики" в Булунском районе. Это, конечно, улучшение качества жизни нашего населения в Арктической зоне", - сказала Тюкавкина.

14 августа в Якутии подписали указ "О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года", куда вошел проект кластера. Предполагалось, что стоимость проекта составит 370 млн рублей. Туристический кластер будет располагаться в трех пунктах - это поселок Тикси, село Найба и Быковский мыс.

Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" стартовал в этом году 23 ноября и впервые проходит в онлайн-формате. Является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране.