Кабмин выделил почти 14 млрд рублей на поддержку образовательных и медицинских учреждений

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство направило почти 14 млрд рублей на поддержку медицинских, научных и образовательных учреждений на фоне пандемии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

"На поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено почти 14 млрд рублей, - говорится в сообщении. - Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

В кабмине констатируют, что распространение коронавирусной инфекции заметно повлияло на условия работы указанных организаций. Средства на их поддержку поступят из резервного фонда правительства. Они позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Среди получателей субсидий - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр.