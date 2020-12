"СберЗвук" назвал самых популярных исполнителей 2020 года

"СберЗвук" представил рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов 2020 года. В первую пятерку исполнителей, чьи песни слушали чаще всего, вошли MORGENSHTERN, Artik & Asti, Zivert, GAYAZOV$ BROTHER$ и JONY, сообщила пресс-служба стримингового аудиосервиса.

Самой популярной иностранной певицей по версии пользователей "СберЗвука" стала Билли Айлиш. Альбомом года выбрали "7 (Part 2)" от Artik & Asti. На втором месте по прослушиваниям - "Vinyl #1" от Zivert, на третьем "Кредо" GAYAZOV$ BROTHER$. Закрывают топ-5 "Легендарная пыль" от MORGENSHTERN и "The Kids Are Coming" от Tones And I.

Треком года стал хит "Любимка". Следующими в рейтинге идут "Девочка танцуй", "Луна не знает пути", "РАТАТАТАТА" и "Увезите меня на Дип-хаус".

В топе поисковых запросов лидером оказался MORGENSHTERN, на втором месте - группа "Ленинград", на третьем - Zivert. Также пользователи чаще всего искали Басту, Егора Крида, Jony, Сектор Газа, Miyagi & Andy Panda, Лободу, Guf, Короля и Шута, Скриптонита, Руки Вверх и Клаву Коку.

Самыми прослушиваемыми подкастами стали "Гражданин Ч", "История убийств", "Модель для сборки", "Летчицы", "Без срока давности", "Дело Джека Потрошителя" и "Падение гигантов".

По данным "СберЗвука", в период локдауна люди тратили больше времени на музыку: среднее время прослушивания в день одним пользователем выросло на 6%.