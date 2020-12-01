WP: метрополитен в Вашингтоне предлагается в целях экономии закрывать на выходные

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Оператор метрополитена Вашингтона - компания Metro - предлагает в целях экономии средств прекратить перевозки пассажиров по выходным дням, закрыть 19 своих станций и вдвое сократить автобусные маршруты. Эти предложения, как сообщила в понедельник газета The Washington Post, изложены в подготовленном компанией проекте бюджета на будущий финансовый год (с 1 июля).

Необходимость этих мер главный управляющий Metro Пол Уидефелд объяснил значительными финансовыми потерями, которые компания понесла из-за пандемии коронавируса. Предлагаемые ограничения, пояснил он, позволят сократить на $500 млн планируемые на будущий год операционные расходы в объеме $1 946 млрд. Компания также намерена избавиться от части своего имущества и сократить персонал, а также отказаться от повышений заработной платы сотрудников, чтобы свести к минимуму возможные сокращения рабочих мест.

"В беседах с моими коллегами я обсуждаю все эти предстоящие нам фактически ужасные решения, - заявил Уидефелд изданию. - Вопрос в том, как нам это сделать. К сожалению, приходится заниматься холодным расчетом, осуществление которого невозможно без значительных последствий".

Он рассказал, что, помимо отказа от работы метрополитена по выходным, придется пойти и на увеличения - до 30 минут - времени ожидания метропоездов по будням, за исключением наиболее загруженных участков метро. Предлагается также завершать работу метро на два часа ранее, в 21:00, и закрыть около 20% станций. Все эти меры совет управляющих Metro планирует рассмотреть в ближайшую пятницу, прежде чем вынести их на общественное обсуждение, а потом до февраля проанализировать его итоги. Голосование по проекту бюджета запланировано, по данным газеты, на март.

Уидефелд дал понять, что указанные меры можно будет смягчить, если Конгресс США примет программу оказания помощи транспортным агентствам в будущем году, но полностью от них оказаться не представляется возможным. И это еще не худший вариант, пояснил он. "Я не думаю, что это наихудший сценарий. Ситуация такова, что наихудшим сценарием было бы то, если бы пассажиропоток остался в будущем на нынешнем уровне. Мы исходим из того, что он будет расти", - сказал управляющий Metro.

На прошлой неделе, по данным The Washington Post, объем пассажирских автобусных перевозок, осуществляемых в американской столице компанией Metrobus, сократился из-за пандемии вполовину, железнодорожных - на 77-86%.

Вашингтонский метрополитен

Вашингтонский метрополитен считается вторым в США по загруженности после нью-йоркского и третьим по масштабам после чикагского. Его строительство началось в 1969 году, а первая очередь была открыта 27 марта 1976 года. Система линий охватывает округ Колумбия, куда входят: Вашингтон, города Александрия, Фолс-Черч и округа Арлингтон и Фэйрфакс в штате Вирджиния, округа Монтгомери и Принс-Джорджес в штате Мэриленд. На сегодняшний день на его шести линиях общей протяженностью около 190 км действует 91 станция.