Удаленка для бизнеса: что важно знать

Все больше компаний переходит на удаленку - пандемия коронавируса никуда не делась, а постановление правительства все еще обязывает перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. В Госдуме в третьем чтении даже приняли "закон об удаленке" (он вступит в силу 1 января 2021 года), а значит, в скором времени все больше людей начнет работать дистанционно. Такова новая реальность.

Как перейти в онлайн без вреда для бизнеса? Есть ли готовые решения или рабочие схемы от крупных компаний, уже совершивших подобный переход? ТАСС рассказывает о возможностях и услугах, которые предлагает компания "Ростелеком", отправившая уже более 50 тыс. сотрудников работать дистанционно.

Веяния времени

Прежде всего важно понимать, что удаленное рабочее место не ограничивается ноутбуком, подключенным к интернету. Для полноценной удаленной работы необходимо обеспечить безопасность всех возможных подключений и коммуникаций, стабильность работы сервисов и услуг, а самое главное - сохранить и повысить эффективность. Только при соблюдении всех этих критериев переход на удаленку будет успешным - компания продолжит полноценно работать и развиваться, а люди станут чувствовать себя комфортнее, работая из дома.

В самом начале пандемии многие компании столкнулись с существенными сложностями, пытаясь самостоятельно перевести сотрудников на удаленку, не имея готовых решений для оперативной организации дистанционной работы. В подобных условиях правильный выбор надежного оператора – поставщика услуг может стать решением если не всех, то большинства проблем и задач.

Сам по себе переход на удаленную работу открывает для бизнеса новые возможности, делая его более гибким и устойчивым к любым кризисам. Например, можно нанимать больше сотрудников с релевантным опытом работы без привязки к их месту жительства, предоставляя им гибкий график и создавая новые рабочие места без трат на аренду офисов или покупку дорогостоящей техники.