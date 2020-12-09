Удаленка для бизнеса: что важно знать

Все больше компаний переходит на удаленку - пандемия коронавируса никуда не делась, а постановление правительства все еще обязывает перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. В Госдуме в третьем чтении даже приняли "закон об удаленке" (он вступит в силу 1 января 2021 года), а значит, в скором времени все больше людей начнет работать дистанционно. Такова новая реальность.
Как перейти в онлайн без вреда для бизнеса? Есть ли готовые решения или рабочие схемы от крупных компаний, уже совершивших подобный переход? ТАСС рассказывает о возможностях и услугах, которые предлагает компания "Ростелеком", отправившая уже более 50 тыс. сотрудников работать дистанционно.
Веяния времени
Прежде всего важно понимать, что удаленное рабочее место не ограничивается ноутбуком, подключенным к интернету. Для полноценной удаленной работы необходимо обеспечить безопасность всех возможных подключений и коммуникаций, стабильность работы сервисов и услуг, а самое главное - сохранить и повысить эффективность. Только при соблюдении всех этих критериев переход на удаленку будет успешным - компания продолжит полноценно работать и развиваться, а люди станут чувствовать себя комфортнее, работая из дома.
В самом начале пандемии многие компании столкнулись с существенными сложностями, пытаясь самостоятельно перевести сотрудников на удаленку, не имея готовых решений для оперативной организации дистанционной работы. В подобных условиях правильный выбор надежного оператора – поставщика услуг может стать решением если не всех, то большинства проблем и задач.
Сам по себе переход на удаленную работу открывает для бизнеса новые возможности, делая его более гибким и устойчивым к любым кризисам. Например, можно нанимать больше сотрудников с релевантным опытом работы без привязки к их месту жительства, предоставляя им гибкий график и создавая новые рабочие места без трат на аренду офисов или покупку дорогостоящей техники.
Готовые решения
Российские операторы уже придумали и проверили схемы работы для перевода на удаленку. В частности, "Ростелеком" помогает организовать защищенное подключение ко всем жизненно важным сегментам компании. Сделать это можно в кратчайшие сроки - "Ростелеком" предлагает готовую защищенную инфраструктуру, а вам нужно лишь оплатить выбранный тариф, чтобы обеспечить сотрудников базовыми услугами. Дополнительные услуги по необходимости могут быть предоставлены в рамках общего пакета.
Защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании необходим для разграничения прав доступа и делегирования полномочий, а также для предотвращения возможных утечек информации. "Ростелеком" предлагает не только быстрый широкополосный доступ, но и технологии на базе Remote VPN, подключение с использованием протоколов ГОСТ VPN, а также связь с центральным офисом через IP-VPN либо через программный VPN поверх публичных интернет-каналов. Услуги можно оформить по подписке или индивидуально для конкретных сотрудников.
Многие предприятия сталкиваются с нехваткой инструментов дистанционного контроля и оценки эффективности сотрудников на удаленном рабочем месте. "Ростелеком" предлагает комплекс услуг на базе сервиса Solar Dozor с модулем "Контроль рабочего времени". С его помощью можно контролировать рабочее время сотрудников, активность в сети, посещение веб-ресурсов и приложений. Можно даже отслеживать аномальное или подозрительное поведение сотрудников и выявлять признаки мошенничества. Также есть возможность оперативного влияния и вмешательства при чрезвычайной ситуации.
Организация удаленного рабочего места подразумевает предоставление сотрудникам полного набора инструментов, аналогичных офисным, например возможность оперативной связи по коротким номерам в одной сети. Сотрудники также должны иметь возможность принимать звонки от клиентов и устраивать групповые аудио- и видеоконференции - все это тоже возможно на базе инфраструктуры "Ростелекома". Разговоры с клиентами записываются, а статистика остается доступной в личном кабинете в любое время.
Тарифы на базовые услуги рассчитываются на одного сотрудника в зависимости от скорости интернета и использования средств шифрования. Тарифы на дополнительные услуги зависят от количества абонентов телефонии, числа подключений и опций. Все платежи можно настроить индивидуально - полностью оплачивать счета сотрудников или делить их между ними.
Кроме того, компания предоставляет в аренду полноценные автоматизированные рабочие места, включающие ноутбуки, системные блоки, моноблоки и мини-компьютеры на базе Windows 10 Pro, гарнитуры, веб-камеры и весь предустановленный софт для ВКС и IP-телефонии. "Ростелеком" предлагает все необходимые сервисы для создания видеоконференций, оборудование для создания виртуальных АТС, дистанционную и выездную поддержку пользователей, а также обеспечивает сотрудников собственной мобильной связью и обучает их основам кибербезопасности.
Личный опыт
Компании на собственном опыте удалось увеличить эффективность на 25% и организовать бесперебойную работу благодаря переходу на дистанционку. Весь пакет услуг протестирован на 50 тыс. сотрудниках - он успешно внедрен и готов к использованию на других крупных предприятиях, уже осуществивших или только собирающихся совершить переход на удаленную работу. Например, услугами "Ростелекома" уже воспользовалась "Федеральная пассажирская компания".
"Ростелеком" построил для ФПК VPN-каналы связи на основе собственной сети и выделил комплекс услуг для организации удаленного доступа к рабочим местам. Защита удаленных рабочих была обеспечена за счет сервисов Solar MSS, в результате каждое рабочее место обезопасили от утечек информации.
Опыт "Ростелекома" оказался настолько успешным, что компания планирует сохранить дистанционные форматы работы даже после окончания пандемии. Это уже позволило избежать увольнений, а в будущем позволит создать более привлекательные условия труда для сотрудников без привязки к их месту жительства.
Присоединиться к инфраструктуре "Ростелекома" и опробовать комплекс услуг по созданию удаленного рабочего места можно, оставив заявку на сайте компании.