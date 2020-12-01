Более 250 рабочих мест на селе появятся в Удмуртии благодаря грантовым проектам

ИЖЕВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Фермеры Удмуртии в 2020 году создадут более 250 новых рабочих мест благодаря проектам, которые реализуются на гранты, сообщила журналистам вице-премьер правительства региона - министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

"По текущему году, я думаю, по всем грантам мы получим дополнительно в пределах 253 рабочих мест, сегодня уже создано 103 рабочих места. По этому году мы поддерживаем порядка 90 фермеров разных уровней <...>. В текущем году у нас самый большой объем государственной поддержки на развитие фермерства - 359 млн рублей. Такого у нас пока еще не было", - сказала Абрамова.

По ее словам, в 2020 году поддержку получил проект "Агростартап", реализуемый в рамках национальных проектов, также помощь получали начинающие фермеры. Средства выделяли и на поддержку экспортно-ориентированных производств, на поддержку производителей молока, на субсидирование процентной ставки по кредитам.

"Для сельского хозяйства в текущем году рост плюс 3%, мы растем лучше, чем растет Россия в целом. Наши фермеры ищут новые возможности", - добавила министр сельского хозяйства республики, отметив, что в 2020 году в Удмуртии было зарегистрировано 120 фермерских хозяйств.

Ранее ТАСС сообщал, что власти региона рассчитывали в текущем году финансировать такие грантовые направления как "Семейные животноводческие фермы", "Начинающий фермер" и "Агростартап".