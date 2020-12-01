Система "Безопасный город" заработала на всей территории Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Интеграция аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" завершилась и теперь охватывает все 55 муниципалитетов Ростовской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Завершены работы по интеграции в единый информационный контур сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" всех 55 муниципальных образований Ростовской области. <...> В ноябре к региональной платформе АПК "Безопасный город" были подключены оставшиеся 30 муниципальных образований области, которые в настоящий момент работают в режиме опытной эксплуатации", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, муниципалитеты региона оснащались системой "Безопасный город" с учетом рисков возникновения там разных чрезвычайных ситуаций. "Принимая решение о создании отдельных сегментов в муниципалитетах, мы оценивали риски возникновения ЧС в каждом населенном пункте. Так, в восточных и северных районах области установлена система "Лесохранитель", которая в автоматизированном режиме мониторит очаги возникновения лесных и ландшафтных пожаров", - привела пресс-служба слова Артемова.

По информации пресс-службы областного правительства, в рамках системы с 2019 года на базе единого "Центра информационного обеспечения безопасности населения" и 55 ЕДДС в тестовом режиме объединено около 40 систем мониторинга областного и муниципального уровней, в том числе видеонаблюдения, визуального контроля, анализа обстановки, а также система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру - "Система-112".