Мишустин: недопустимо пренебрегать здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что недопустимо пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды организаторов мероприятий, заявил он во вторник на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.

Во время заседания глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что во время эпидемиологического расследования подтвердился факт проведения в одном из городов России концерта, на который собралось большое количество человек.

"Конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры, - отреагировал премьер. - Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды - это недопустимо, тем более что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий".

Концерты Басты прошли в Санкт-Петербурге 27 и 28 ноября. В соцсетях пользователи сообщали, что во время мероприятия не соблюдались действующие ограничения, в частности социальная дистанция. После Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего в пятницу концерта Басты на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса.