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Пандемия COVID-19
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Мишустин: недопустимо пренебрегать здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов

Премьер-министр напомнил, что "есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что недопустимо пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды организаторов мероприятий, заявил он во вторник на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.

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Во время заседания глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что во время эпидемиологического расследования подтвердился факт проведения в одном из городов России концерта, на который собралось большое количество человек.

"Конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры, - отреагировал премьер. - Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды - это недопустимо, тем более что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий". 

Концерты Басты прошли в Санкт-Петербурге 27 и 28 ноября. В соцсетях пользователи сообщали, что во время мероприятия не соблюдались действующие ограничения, в частности социальная дистанция. После Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего в пятницу концерта Басты на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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