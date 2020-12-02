Дом народов России: итоги года

Новый дом для Федеральных национально-культурных автономий России
Дом народов России учрежден Федеральным агентством по делам национальностей 4 марта 2020 года. Новая организация призвана создавать условия для сохранения, развития и возрождения национальных культур в нашей стране. Также своей целью она видит реализацию национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.
Штаб-квартирой Дома народов России стало здание № 22 на улице Щепкина в Москве. Оно было спроектировано известным архитектором немецкого происхождения Густавом Гельрихом и построено в 1910 году. Первоначально в нем располагался доходный дом. Главный фасад дома № 22 выполнен в стиле неоклассицизма с элементами готики. Особую монументальность ему придают трехгранные пилястры с театральными масками на капителях. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время оно требует серьезных реставрационных работ.
В 2020 году часть площадей здания отремонтируют и оборудуют для работы Дома народов России. Ремонт затронет и офисы ФНКА (Федеральных национально-культурных автономий) России - теперь все их представители смогут расположиться под одной крышей. В 2021 году намечена разработка проектно-сметной документации, которая позволит провести масштабную реставрацию здания.
От Хабаровска до Калининграда
За несколько месяцев работы Дом народов России заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, работающими в сфере национальной политики. Среди них министерства, дома дружбы, научные центры и культурные объединения, федеральные национальные культурные автономии. География участников широка: Астраханская область, Башкортостан, Ингушетия, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Карелия, Курганская область, Крым, Марий Эл, Новосибирская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саха (Якутия), Татарстан, Тюменская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Поездки в различные регионы страны позволили специалистам Дома народов России познакомиться с работой местных властей и активистов в области сохранения культурного наследия, организации межнационального диалога.
Так, побывав в Республике Марий Эл, директор ФГБУ "Дом народов России" Андрей Березин сообщил, что большое количество культурных объектов: театров, музеев, библиотек - находятся в прекрасном состоянии. "Видно, что люди заинтересованы в сохранении этой красоты, они относятся к этому серьезно", - подчеркнул он.
В ходе рабочей поездки в Курган Андрей Березин отметил эффективную работу Ассамблеи народов Зауралья. "Проводится масса интересных и важных мероприятий. Люди видят, что о национальностях заботятся. Праздники и мероприятия проводятся не для отдельных национальностей, а совместные. Здесь благодаря этой работе не возникает никаких проблем межнационального толка. Это очень важно", - сказал он.
Каждое из заключенных Домом народов России соглашений учитывает опыт регионов и предполагает практические шаги для сохранения национальных культур и межнационального мира.
Поддержка общественных организаций и внутреннего туризма
Значимым событием для диалога в сфере национальной политики стал информационно-консультационный марафон, организованный Домом народов России. Мероприятие прошло 6 ноября в Москве и стало первым такого рода в стране. Участники договорились подготовить календарь мероприятий в области национальной политики на 2021 год. В него войдут события как федерального, так и регионального масштаба. Для организации мероприятий будут привлечены музыканты, артисты, художники, ремесленники и знатоки национальных кухонь - представители ФНКА. В свою очередь Дом народов России сможет помочь им с площадками для знакомства широкой аудитории с их традициями и культурой.
Другой важной темой марафона стало развитие социальных проектов в сфере национальной политики. "Наши коллеги из общественных организаций провели колоссальную работу по созданию условий для развития культуры и национально-культурных отношений. Для усиления эффекта от социальных проектов мы решили провести анализ текущего положения дел и выработать единый стандарт для их реализации", - рассказал Андрей Березин.
В ходе мероприятия было подчеркнуто, что особую поддержку Дома народов России и ФАДН России получат те социальные проекты, которые направлены на популяризацию различных регионов России с точки зрения внутреннего туризма. В условиях пандемии коронавируса это стало особенно актуально: граждане России стали чаще посещать курорты внутри страны, больше интересоваться национальным колоритом, этноподворьями, этнопарками и продукцией, произведенной руками местных ремесленников.
Отдельной темой марафона стала подготовка заявок ФНКА и общественных организаций для участия в грантовых и иных конкурсах. Участники получили практические рекомендации о том, как делать это наиболее эффективно.
Информационно-консультационный марафон ответил на многие вопросы, которые ранее обсуждались Домом народов России и участниками других профильных мероприятий. Так, в рамках проекта ФАДН России "Профессионалы РФ. Национальная политика" в сентябре Дом народов России провел серию семинаров, посвященных взаимодействию различных учреждений в сфере национальной политики. Эта тема интересовала и участников Московского международного форума домов дружбы "Мосты дружбы", прошедшего в конце сентября.
Вопросы, связанные с продвижением народных промыслов, образованием и культурным просвещением молодежи, поддержкой внутреннего туризма, а также защиты интеллектуальной собственности коренных народов, активно обсуждались в ходе 1-го Всероссийского фестиваля художественных промыслов "Заповедный сувенир". Мероприятие состоялось также в конце сентября в Ялте.
Онлайн-платформа в действии
Продолжая тему поддержки социальных проектов в области национальной политики, 11–12 ноября Дом народов России организовал вебинары "Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики" и "Лучшая практика в области государственной национальной политики". Мероприятия прошли на отдельной онлайн-платформе 2020.domnarodov.ru.
В Доме народов России отметили, что учреждение намерено не только помогать региональным проектам, но и аккумулировать опыт лучших практик. Это даст возможность для их дальнейшего внедрения и распространения.
В настоящий момент на специальном информационном портале Дома народов России (домнародов.рф) есть раздел, посвященный лучшим региональным и муниципальным практикам в области национальной политики. Почти полсотни регионов России поделились своими наработками, которые направлены на сохранение и развитие культурных, литературных, духовных обычаев и традиций.
Первый конкурс для молодежи
Дом народов России считает, что конкурсы являются эффективным инструментом для определения лучших социальных практик и участие в них должно быть популяризовано. Подтверждая свою позицию, Дом провел первый в стране всероссийский конкурс среди молодежи на лучший социальный проект в области национальной политики "Молодежная среда".
"Молодежь сейчас лучше разбирается в современных тенденциях и каналах коммуникаций. Их опыт и умения пригодятся в деле реализации государственной национальной политики, так как именно им предстоит творить будущее и созидать мир в нашей огромной многонациональной стране", - отметил директор ФГБУ "Дом народов России" Андрей Березин.
Состязание прошло в заочной (дистанционной) форме. В нем приняли участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, предоставившие конкурсную документацию. Для этого было необходимо заполнить заявку на официальном сайте Дома народов России domnarodov.ru.
Конкурс проводили в два этапа. На первом этапе проходил прием заявок (с 26 октября по 27 ноября 2020 года) и предварительный отбор проектов. На втором - их экспертиза и оценка. Победителями будут признаны те, чьи проекты наберут наибольшее количество баллов по результатам оценки всех этапов.
Авторы лучших работ смогут пройти стажировку в ФГБУ "Дом народов России". Они получат методическую и информационную поддержку для своих проектов. Количество первых, вторых, третьих мест и количество лауреатов конкурса будет определено членами экспертной комиссии и зафиксировано в итоговом протоколе конкурса.