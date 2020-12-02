Дом народов России: итоги года

Полсотни соглашений о сотрудничестве в сфере национальной политики, аккумуляция самых эффективных практик регионов, старт первого в стране молодежного конкурса на лучший соцпроект в области межнациональных отношений, организация семинаров и вебинаров, востребованных специалистами, участие в десятках профильных мероприятий - каким стал первый год для Федерального государственного бюджетного учреждения "Дом народов России"

Новый дом для Федеральных национально-культурных автономий России Дом народов России учрежден Федеральным агентством по делам национальностей 4 марта 2020 года. Новая организация призвана создавать условия для сохранения, развития и возрождения национальных культур в нашей стране. Также своей целью она видит реализацию национально-культурных прав гражданами Российской Федерации. Штаб-квартирой Дома народов России стало здание № 22 на улице Щепкина в Москве. Оно было спроектировано известным архитектором немецкого происхождения Густавом Гельрихом и построено в 1910 году. Первоначально в нем располагался доходный дом. Главный фасад дома № 22 выполнен в стиле неоклассицизма с элементами готики. Особую монументальность ему придают трехгранные пилястры с театральными масками на капителях. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время оно требует серьезных реставрационных работ. В 2020 году часть площадей здания отремонтируют и оборудуют для работы Дома народов России. Ремонт затронет и офисы ФНКА (Федеральных национально-культурных автономий) России - теперь все их представители смогут расположиться под одной крышей. В 2021 году намечена разработка проектно-сметной документации, которая позволит провести масштабную реставрацию здания. От Хабаровска до Калининграда За несколько месяцев работы Дом народов России заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, работающими в сфере национальной политики. Среди них министерства, дома дружбы, научные центры и культурные объединения, федеральные национальные культурные автономии. География участников широка: Астраханская область, Башкортостан, Ингушетия, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Карелия, Курганская область, Крым, Марий Эл, Новосибирская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саха (Якутия), Татарстан, Тюменская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Поездки в различные регионы страны позволили специалистам Дома народов России познакомиться с работой местных властей и активистов в области сохранения культурного наследия, организации межнационального диалога. Так, побывав в Республике Марий Эл, директор ФГБУ "Дом народов России" Андрей Березин сообщил, что большое количество культурных объектов: театров, музеев, библиотек - находятся в прекрасном состоянии. "Видно, что люди заинтересованы в сохранении этой красоты, они относятся к этому серьезно", - подчеркнул он.

В ходе рабочей поездки в Курган Андрей Березин отметил эффективную работу Ассамблеи народов Зауралья. "Проводится масса интересных и важных мероприятий. Люди видят, что о национальностях заботятся. Праздники и мероприятия проводятся не для отдельных национальностей, а совместные. Здесь благодаря этой работе не возникает никаких проблем межнационального толка. Это очень важно", - сказал он. Каждое из заключенных Домом народов России соглашений учитывает опыт регионов и предполагает практические шаги для сохранения национальных культур и межнационального мира. Поддержка общественных организаций и внутреннего туризма Значимым событием для диалога в сфере национальной политики стал информационно-консультационный марафон, организованный Домом народов России. Мероприятие прошло 6 ноября в Москве и стало первым такого рода в стране. Участники договорились подготовить календарь мероприятий в области национальной политики на 2021 год. В него войдут события как федерального, так и регионального масштаба. Для организации мероприятий будут привлечены музыканты, артисты, художники, ремесленники и знатоки национальных кухонь - представители ФНКА. В свою очередь Дом народов России сможет помочь им с площадками для знакомства широкой аудитории с их традициями и культурой. Другой важной темой марафона стало развитие социальных проектов в сфере национальной политики. "Наши коллеги из общественных организаций провели колоссальную работу по созданию условий для развития культуры и национально-культурных отношений. Для усиления эффекта от социальных проектов мы решили провести анализ текущего положения дел и выработать единый стандарт для их реализации", - рассказал Андрей Березин.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что особую поддержку Дома народов России и ФАДН России получат те социальные проекты, которые направлены на популяризацию различных регионов России с точки зрения внутреннего туризма. В условиях пандемии коронавируса это стало особенно актуально: граждане России стали чаще посещать курорты внутри страны, больше интересоваться национальным колоритом, этноподворьями, этнопарками и продукцией, произведенной руками местных ремесленников. Отдельной темой марафона стала подготовка заявок ФНКА и общественных организаций для участия в грантовых и иных конкурсах. Участники получили практические рекомендации о том, как делать это наиболее эффективно. Информационно-консультационный марафон ответил на многие вопросы, которые ранее обсуждались Домом народов России и участниками других профильных мероприятий. Так, в рамках проекта ФАДН России "Профессионалы РФ. Национальная политика" в сентябре Дом народов России провел серию семинаров, посвященных взаимодействию различных учреждений в сфере национальной политики. Эта тема интересовала и участников Московского международного форума домов дружбы "Мосты дружбы", прошедшего в конце сентября. Вопросы, связанные с продвижением народных промыслов, образованием и культурным просвещением молодежи, поддержкой внутреннего туризма, а также защиты интеллектуальной собственности коренных народов, активно обсуждались в ходе 1-го Всероссийского фестиваля художественных промыслов "Заповедный сувенир". Мероприятие состоялось также в конце сентября в Ялте. Онлайн-платформа в действии Продолжая тему поддержки социальных проектов в области национальной политики, 11–12 ноября Дом народов России организовал вебинары "Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики" и "Лучшая практика в области государственной национальной политики". Мероприятия прошли на отдельной онлайн-платформе 2020.domnarodov.ru. В Доме народов России отметили, что учреждение намерено не только помогать региональным проектам, но и аккумулировать опыт лучших практик. Это даст возможность для их дальнейшего внедрения и распространения. В настоящий момент на специальном информационном портале Дома народов России (домнародов.рф) есть раздел, посвященный лучшим региональным и муниципальным практикам в области национальной политики. Почти полсотни регионов России поделились своими наработками, которые направлены на сохранение и развитие культурных, литературных, духовных обычаев и традиций.