Госдума может в ближайшее время рассмотреть законопроект, сокращающий отчетность учителей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Госдума в ближайшее время может рассмотреть законопроект, который направлен на то, чтобы освободить учителей от лишней бюрократической нагрузки. Об этом журналистам во вторник заявила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

"Надеюсь, что уже в ближайшее время законопроект в Госдуме рассмотрят, а его использование в дальнейшем даст возможность учителям больше заниматься детьми, образовательным процессом и педагогическим творчеством", - отметила Тутова.

Сенаторы и депутаты в прошлый четверг повторно внесли в Госдуму после доработки законопроект, наделяющий правительство полномочием устанавливать исчерпывающий перечень форм отчетности для учителей. Кроме того, документ устанавливает прямой запрет для органов власти всех уровней запрашивать у школ данные, которые размещены на официальном сайте образовательной организации. По словам Тутовой, такие нормы снизят бюрократическую нагрузку на учителей.

"Сейчас, в период распространения коронавирусной инфекции, актуальность данного законопроекта возросла в разы. Учителям в экстренном порядке пришлось осваивать новый формат работы, но и дополнительная нагрузка в виде разнообразной отчетности сохранилась", - отметила Тутова.

Она напомнила, что законопроект был разработан в 2019 году по итогам всероссийского опроса педагогов о дебюрократизации их труда, в котором приняло участие свыше 50 тысяч человек. Однако тогда инициатива не получила поддержки правительства РФ. Теперь авторы законопроекта доработали документ с учетом замечаний кабмина.