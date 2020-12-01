Ученые рекомендуют "Норникелю" запустить всеобъемлющий экомониторинг

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всеобъемлющий экологический мониторинг поможет "Норильскому никелю" избежать нештатных ситуаций и свести к минимуму возможные негативные последствия. Об этом в интервью ТАСС по итогам Большой норильской экспедиции рассказал директор Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения РАН Николай Крук.

"Все системы, которые возможны. Полный анализ всех космических снимков, наращивание группировки спутников, контроль за состоянием воздуха, в том числе с помощью самолетов-лабораторий. Также это дистанционный контроль состояния многолетнемерзлых грунтов с последующей проверкой на месте проблемных зон. Еще это контроль воды - сначала дистанционный, а при обнаружении аномалий - с проверкой на местности", - сказал Крук, отвечая на вопрос, что должен включать в себя экомониторинг.

По его словам, наличие такой системы позволит фиксировать на ранней стадии опасные процессы, причем вне зависимости от того, связаны ли они с деятельностью человека или с эволюцией природной среды.

"Можно оперативно понять, что появилась опасность, что необходимо что-то предпринимать. Если получить информацию заблаговременно, то будет время для принятия правильных управленческих решений, и будет возможность свести негативные последствия таких явлений к минимуму", - добавил Крук.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.