В ОНК заявили, что заключенные московских СИЗО больше не могут заказывать книги с Ozon

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заключенные некоторых столичных СИЗО столкнулись с невозможностью заказать книги на сайте Ozon, хотя это и не запрещено условиями их содержания. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи.

"Сейчас заключенные некоторых СИЗО потеряли возможность заказывать книги через Ozon. В частности, о такой проблеме мне рассказали в изоляторе "Матросская Тишина". Там сейчас заказ книг через этот сайт невозможен", - отметил Хуруджи.

По его словам, руководство столичного УФСИН не против заказов книг на Ozon. "Как я понял, и со стороны администрации этого сайта тоже нет никаких проблем. Но, как я понял, какие-то проблемы есть с "Почтой России", которая доставляет книги, заказанные через этот ресурс", - сказал член ОНК.

Он отметил, что заказ книг через Ozon крайне важен для заключенных московских изоляторов. "В тюремной библиотеке есть далеко не все книги. Особенно остро там ощущается нехватка учебников. А ведь многие занимаются самообразованием, учат иностранные языки, стараются приобрести некие навыки для жизни на свободе. Все это важно для социализации заключенных", - сказал Хуруджи.