ФНС призвала россиян взаимодействовать с ведомством через интернет

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) призывает граждан пользоваться сайтом ведомства для решения своих вопросов и не посещать инспекции. Об этом заявила во вторник заместитель руководителя Налоговой службы Светлана Бондарчук в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы призываем население <...> максимально переходить на такую схему (через интернет - прим. ТАСС) взаимодействия с налоговым органом", - сказала она.

Бондарчук уточнила, что почти все учреждения в стране работают, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. "У нас порядка 109 инспекций на сегодняшний день закрыты в виду сложной ситуации в том или ином субъекте федерации. 209 инспекций работают исключительно по записи. На сайте налоговой службы есть полный график работы", - сообщила она.