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Троих вывезенных из Сирии детей вернули родственникам в Ингушетии

Детям и их семьям окажут всю необходимую помощь

МАГАС, 1 декабря. /ТАСС/. Вывезенных из Сирии троих детей вернули родственникам в Ингушетии, они переданы в две семьи, рассказала ТАСС уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева.

"Двоих девочек мы передали в одну семью, и еще одну девочку - в другую, все они теперь живут со своими бабушками и дедушками, которые будут заниматься их воспитанием. Нами дано поручение участковым педиатрам, чтобы детей повторно обследовали, поставили на учет в медучреждении. Детям и их семьям будет оказана вся необходимая помощь", - сказала Чахкиева.

13 ноября, самолетом Воздушно-космических сил России на родину был возвращен 31 российский ребенок из Сирии. 18 ноября родственникам передали восемь детей.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента РФ. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. С декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Российскую Федерацию возвращены более 220 детей.

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