В Ульяновской области проведут молодежный форум, на который приедут представители 10 стран

УЛЬЯНОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Представители 10 стран примут участие в международном молодежном форуме в Ульяновской области, который будет посвящен вопросам спорта, науки, культуры, креативных индустрий и добровольчества. Об этом сообщила во вторник на VI Молодежном саммите БРИКС в Ульяновске первый заместитель правительства региона Екатерина Уба.

"Думаем, что интересным событием будет то, к чему мы уже начали готовиться - это молодежный форум, в котором должны принять участие представители 10 стран. [В программе] обсуждение устойчивых тенденций развития территории, креативных индустрий, добровольчества, вопросов спорта, науки, культуры. То, что не просто всегда интересно для молодежи, но то, что объединяет и заставляет искать все больше и больше точек соприкосновения", - сказала она.

Уба добавила, что важной частью форума станет хакатон проектов по общественной дипломатии. "[Хакатон] состоится при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Думаем, что результатом этого форума должны стать совместные проекты. Чем больше их будет, тем больше мы поработаем друг с другом и станем ближе друг другу", - пояснила первый заместитель председателя правительства региона.

Молодежный саммит БРИКС является площадкой для обсуждения и выдвижения важнейших инициатив по укреплению сотрудничества и взаимовыгодного партнерства по значимым направлениям взаимодействия, а именно в политической, экономической, информационной, научно-технической и гуманитарной сферах. VI Молодежный саммит БРИКС продлится в Ульяновске по 2 декабря. В нем участвуют молодые дипломаты, студенты, представители бизнеса, образования, креативных индустрий и НКО государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) - всего около 60 человек, проживающие в РФ.

Первый Молодежный саммит БРИКС прошел в рамках председательства России в данном объединении в 2015 году.