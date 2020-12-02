Роспотребнадзор назвал неблагополучной ситуацию с внебольничными пневмониями в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Ситуация с внебольничными пневмониями в Крыму неблагополучная, показатель выявления этого заболевания продолжает расти, сообщила в среду на совещании оперативного штаба региона начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.

"Ситуация с внебольничными пневмониями остается неблагополучной. Сегодня у нас отмечается рост практически во всех территориях по данной нозологии. За последнюю неделю и в динамике в течение трех недель наиболее высокие темпы нарастания у нас регистрируются в таких регионах, как Керчь, Евпатория, Ялта, Ленинский и Советский районы", - сказала Листопад.

Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что за неделю в Крыму выявили 1 742 случая внебольничной пневмонии, 442 человека госпитализированы с таким диагнозом.

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа превышает 15,5 тыс. Рост числа заражений в Крыму отмечался в октябре, максимум был 24 октября - 255 человек. В ноябре также наблюдается подъем заболеваемости, максимальный показатель за месяц был зафиксирован 25 ноября - 231 случай. Менее 200 заразившихся за сутки в последний раз регистрировали 23 ноября - 184 человека.

С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение корпоративов, банкетов, торжеств и новогодних елок, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений. В этот же период с 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров, в том числе детских.