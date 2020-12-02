В Приморье построят паром ледового класса и катамаран для морских пассажирских перевозок

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края намерены построить паром ледового класса и пассажирский катамаран, чтобы наладить морские перевозки между материковой частью Владивостока и островными территориями. Об этом сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"С учетом того, что паромов ледового класса нет, <...> это нас наталкивает на мысль, что необходимо [строительство судов], и мы будем заказывать строительство парома ледового класса и строительство катамарана, который мог бы быть с небольшим ледовым классом. Для Владивостока это жизненно важно и необходимо, поэтому мы это дело откладывать в долгий ящик не будем. Могу сказать, что, если мы отработаем за год проекты, <...> срок строительства - года полтора", - сказал Кожемяко.

Строить суда планируется на верфях в Приморье, уточнил губернатор.