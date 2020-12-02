Кабмин утвердил квоты на целевое обучение в вузах на 2021 год

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах в 2021 году, проинформировала в среду пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что правительство ежегодно определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Они в свою очередь поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.

"Будущих врачей в России продолжат готовить преимущественно по целевому набору. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В предстоящем учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми, - подчеркнули в кабмине. - В частности, по специальности "Лечебное дело" их доля составит 70%, по "Педиатрии" - 75% (специалитет), а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры - 100%. В их числе - "Анестезиология", "Рентгенология", "Кардиология", "Пульмонология", "Неврология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Бактериология", "Инфекционные болезни".

Среди других направлений самые большие квоты выделены для специальностей "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Эксплуатация железных дорог", "Системы обеспечения движения поездов". Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%.

Целевое обучение

Увеличить квоты на целевой набор по медицинским специальностям поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в 2020 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. Оно вступает в силу 1 января и устанавливает ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве такие организации будут возмещать бюджету расходы на обучение. Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учебу, за исключением образовательных. С нового года единые требования будут действовать для всех.

Кроме того, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Эта норма принята также по поручению президента.