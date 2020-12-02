В России число ушедших на карантин из-за коронавируса школ выросло до 49

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество школ в России, ушедших на карантин из-за коронавируса, увеличилось на 12 и достигло 49. Об этом свидетельствует инфографика Минпросвещения, опубликованная в среду в Telegram-канале ведомства "Большая перемена".

"Всего лишь в 49 школах в 25 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в материалах. Днем ранее число ушедших на карантин школ составляло 37.

По данным статистики, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, равен 0,12%.