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Пандемия COVID-19

В России число ушедших на карантин из-за коронавируса школ выросло до 49

Ранее количество ушедших на карантин школ составляло 37

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество школ в России, ушедших на карантин из-за коронавируса, увеличилось на 12 и достигло 49. Об этом свидетельствует инфографика Минпросвещения, опубликованная в среду в Telegram-канале ведомства "Большая перемена".

"Всего лишь в 49 школах в 25 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в материалах. Днем ранее число ушедших на карантин школ составляло 37.

По данным статистики, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, равен 0,12%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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