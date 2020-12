Apple назвала самые популярные приложения 2020 года

ТАСС, 2 декабря. Соцсеть TikTok и сервис видеозвонков Zoom заняли первые места среди наиболее популярных бесплатных приложений для iPhone и iPad в России в 2020 году, говорится в сообщении Apple в среду.

Так, TikTok возглавил рейтинг бесплатных приложений для iPhone, далее идут Zoom, Telegram, WhatsApp, Instagram и "ВКонтакте". Также в рейтинг вошли YouTube, "Сбербанк.Онлайн", Wildberries и "Госуслуги". В топ приложений для iPad также попали Skype, "Калькулятор Air" и Google Chrome.

Рейтинг платных приложений для iPhone возглавили "Моя статистика для "ВКонтакте", редактор фотографий TouchRetouch и приложение "HUD Speed - антирадар ГИБДД". Топ-3 для iPad - графический редактор Procreate, а также приложения для заметок GoodNotes 5 и Notability.

Самыми популярными бесплатными играми для iPhone в 2020 году в России стали Among Us!, Brain Out, PUBG Mobile: Metro Royale. В топ-3 платных игр вошли Plague Inc., Minecraft и Earn to Die 2.