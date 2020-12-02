Минфин выплатит 50 тыс. рублей осужденному за контрабанду оружия из Евросоюза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск одного из участников банды Леонида Светлова, которая занималась незаконной торговлей оружием в России и контрабандой его из Евросоюза, и обязал Министерство финансов РФ выплатить ему компенсацию в 50 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решение по иску Леонида Светлова к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда за счет средств казны РФ <…> Суд взыскал в пользу Светлова 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В 2019 году сообщалось, что Светлова, а также Михаила Мошкина, Максима Романова, Павла Пешкова и Михаила Светлова Калининский районный суд Петербурга приговорил к срокам от 5,5 до 8 лет колонии за незаконное хранение, сбыт и изготовления оружия, а также его контрабанду.

Согласно материалам дела, данные члены банды, а также двое их подельников, осужденных ранее, покупали оружие в Словакии, после чего его делали пригодным только для стрельбы холостыми патронами. Далее оружие везли по территории Евросоюза в эстонский город Нарва на границе с Ленинградской областью. Жители Нарвы за денежное вознаграждение проносили это оружие в Россию, после чего оружие переправляли в Петербург, где его снова переделывали в боевое и продавали на черном рынке.

Леонид Светлов был признан судом виновным по ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"), однако его оправдали по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда оружия и боеприпасов в составе организованной группы"). Светлов, подавая иск к Минфину, заявил, что во время следствия подвергался психологическому и физическому давлению следователей, был изолирован от общества, отчислен с учебы и не мог заниматься спортом. В качестве компенсации Светлов просил взыскать более 487 тыс. рублей.