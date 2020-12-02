Котяков заявил, что в России разработали более 1,3 тыс. профессиональных стандартов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. профессиональных стандартов в 34 областях деятельности разработано в России. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На текущий день нами уже разработано порядка 1 370 профессиональных стандартов, они затрагивают 34 профессиональные области деятельности. Я хочу сказать, что Минтруд, конечно, осуществляет и финансовую, и правовую поддержку разработки профстандартов. А именно содержания квалификационных требований и их обсуждение с профессиональным сообществом взяли на себя социальные партнеры", - сказал он на пленарном заседании шестого всероссийского форума "Национальная система квалификации России".

По словам министра, в этом году уже утверждены 92 профстандарта, еще 85 были актуализированы.

"Еще порядка 100 стандартов проходят на данный момент общественное обсуждение и будут представлены вашему вниманию в ближайшее время. Таким образом, подводя некий итог совместной работы за восемь лет, мы актуализировали и приняли почти 1,5 тыс. современных профессиональных стандартов", - добавил Котяков.

О федеральных государственных образовательных стандартах

По словам Котякова, почти 80% федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования и 40% ФГОС среднего образования было обновлено за период разработки профстандартов.

"Ключевой вопрос сегодня - это влияние профстандартов на систему образования. Мы признательны нашим коллегам из образовательного блока за те темпы корректировок, которые они задали в последние годы. Отмечу, наверное, что за период разработки профстандартов обновлено порядка 80% ФГОС высшего образования - их более 600. И свыше 40% среднего профессионального образования, то есть там тоже чуть меньше 600 ФГОС было актуализировано", - сказал он.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России рассчитывает, что новые ФГОС начального общего и основного общего образования вступят в силу уже в этом году.

Закон об удаленной занятости

Закон об удаленной занятости ускорит внедрение профессиональных стандартов для ряда специалистов, считает Антон Котяков.

"Сегодня Совет Федерации одобрил закон об удаленной занятости. Уверен, что это ускорит внедрение профессиональных стандартов для специалистов, для инженерно-технических работников, представителей сервисных профессий", - сказал министр.

Котяков отметил, что в новых условиях обмен опытом между сотрудниками затруднен, а оценка компетенций занимает длительное время, "поэтому ценность именно стандартизации навыков, именно независимой оценки возрастает".

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года.

Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Закон содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.