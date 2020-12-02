СФ отклонил закон о присвоении воинского звания преподавателям военных учебных центров

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду отклонил закон, разрешающий присваивать воинские звания в том числе преподавателям военных учебных центров, проходящим службу не на воинских должностях. Сенаторы приняли решение о создании согласительной комиссии для доработки документа.

В ходе голосования 80 сенаторов высказались против данного закона, 35 человек проголосовали за, двое воздержались.

"Изначально предполагался аналогичный порядок присвоения воинского звания и для преподавателей военных центров при гражданских вузах, например, МГУ, МГТУ имени Баумана и других, однако на заключительном этапе работы над законом произошла ошибка, из него была исключена норма о необходимости наличия у военного преподавателя ученой степени или научного звания", - сказал первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, который являлся докладчиком по данному вопросу.

Ранее глава профильного комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что в настоящее время воинское звание за особые личные заслуги может быть присвоено только военнослужащему, занимающему именно воинскую должность педагогического работника. Военнослужащие, являющиеся педагогическими работниками и проходящие военную службу не на воинской должности, такой возможности не имеют, добавил Шаманов. В связи с этим законом предлагается установить для этой категории военнослужащих равные возможности в присвоении воинского звания независимо от того, является ли их должность воинской или нет.