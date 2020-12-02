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На конференции в КЧР обсудят проблемы сохранения и развития традиций народов России

Мероприятие проводится с целью формирования гражданского самосознания и ответственности

ЧЕРКЕССК, 2 декабря ./ТАСС/. Представители научного сообщества, власти, бизнеса, общественных организаций обсудят на конференции в Карачаево-Черкесии проблемы сохранения и развития традиций народов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева.

"В Карачаево-Черкесии 4-5 декабря пройдет всероссийская научно-практическая конференция "Национальные и исторические традиции - источник общероссийского единства". Участие в конференции примут представители научного сообщества, власти, бизнеса, общественных организаций, искусствоведы, педагоги", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, мероприятие проводится с целью формирования гражданского самосознания и ответственности, чувства патриотизма, воспитания культуры межнационального общения. Участники обсудят изменения в ценностных установках и проблемы гармонизации межнациональных отношений, межкультурный диалог и роль социальных институтов, властей, бизнеса в обеспечении преемственности традиций и национального единства народов страны, его психологических аспектах. А также поговорят об этнокультурном образовании и важных литературных источниках.

Организаторами мероприятия выступает Министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати и Карачаево-Черкесский госуниверситет имени У. Д. Алиева.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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