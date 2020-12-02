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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия представила стратегию по борьбе с COVID-19 зимой

Зимний период "может привести к увеличению риска передачи вируса из-за особых обстоятельств, таких как собрания в закрытых помещениях", отмечает ЕК

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представила стратегию борьбы с распространением нового коронавируса для стран - членов Евросоюза в зимний период.

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"Сегодня Еврокомиссия приняла стратегию устойчивого управления пандемией в предстоящие зимние месяцы - период, который может привести к увеличению риска передачи вируса из-за особых обстоятельств, таких как собрания в закрытых помещениях, - говорится в распространенном в среду заявлении ЕК. - Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение всего зимнего периода и до 2021 года, когда начнется внедрение безопасных и эффективных вакцин. После этого Еврокомиссия даст дальнейшие указания относительно постепенной и скоординированной отмены мер сдерживания".

Так, стратегия рекомендует меры по поддержанию пандемии под контролем до тех пор, пока вакцины не станут широко доступными, отмечается в документе. Они включают "физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов", "тестирование и отслеживание контактов", "безопасные поездки", "поддержка психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью", "национальные стратегии вакцинации".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,9 млн человек, примерно 1,5 млн умерли.

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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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