В ООН не исключили, что десятилетие 2011-2020 годов может стать самым теплым в истории

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Десятилетие 2011-2020 годов может стать самым теплым в истории, а 2020 год - войти в первую тройку самых теплых лет за все время систематических наблюдений за погодой и климатом. Об этом говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

"Изменение климата продолжило свой неумолимый ход в 2020 году, который близок к тому, чтобы стать одним из самых теплых в истории наблюдений", - отметили в ВМО, являющейся специализированным учреждением ООН. Период с 2011 по 2020 год, по данным организации, "станет самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений, а самые теплые шесть лет - это все годы с 2015".

Средняя глобальная температура в 2020 году, как ожидают в ВМО, будет на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального (1850-1900) уровня. При этом эксперты в 20% оценивают шансы на то, что к 2024 году превышение может достигнуть 1,5 градуса.

Как отмечается в докладе, температура океана находится сейчас "на рекордном уровне". Несмотря на связанный с пандемией коронавируса режим изоляции, концентрация парниковых газов в 2020 году продолжилась, что "обрекает планету на дальнейшее потепление в течение жизни многих последующих поколений ввиду длительного пребывания СО2 в атмосфере".