Путин похвалил строителей медцентров Минобороны в Астраханской области

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остался доволен докладом о том, как велось строительство новых медицинских центров Минобороны России в Астраханской области. Глава государства похвалил строителей словами "спасибо, ребята", отметив, что ему хочется к ним обратиться "как-то по семейному".

Заслушав в среду доклад строителей о том, как велись работы по возведению одного из двух новых медцентров в Астраханской области, президент поинтересовался: "Круглосуточно - это значит, работали и днем и ночью, так?". Получив утвердительный ответ, Путин кивнул.

"Знаете, хочется вам какие-то особо добрые слова сказать, как-то по-семейному к вам обратиться, - добавил он. - Спасибо, ребята. Молодцы".

Комментируя доклад из Североморска Мурманской области, Путин также отметил, что военные медики показали себя с самой лучшей стороны в ходе борьбы с эпидемией. "Протоколы у вас очень выверенные, эффективно применяемые и с хорошим результатом, - пояснил он. - Надеюсь, что все самые лучшие качества военных медиков будут применяться и в конкретной работе на том новом участке, который сейчас вам передается".

При этом, говоря о планах открытия новых медицинских объектов, глава государства заявил: "Я уверен, что руководство Министерства обороны [России] внимательно будет смотреть за сроками и качеством исполняемых работ".