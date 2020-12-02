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Пандемия COVID-19

В Африке число умерших среди заразившихся коронавирусом превысило 52 тыс.

Число заразившихся достигло 2 177 889

ПРЕТОРИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 2 177 889, увеличившись за последние двое суток на 15 498. Об этом сообщило в среду региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовав обновленные данные с 30 ноября.

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Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за 48 часов возросло на 394 - до 52 097. Более 1,8 млн человек выздоровели.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в Южно-Африканской Республике (ЮАР) - 790 004 и 21 535 соответственно. В Египте зафиксировано 6 666 летальных исходов и 116 303 заразившихся. В Марокко из-за коронавируса умерли 5 915 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (110 074 и 1 706), Кения (83 618 и 1 469) и Нигерия (67 557 и 1 173).

Теги
ЭфиопияЮАРКенияНигерияЕгипетМароккоПандемия COVID-19
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