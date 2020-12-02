В ООН сообщили, что 70% туристических направлений в мире ослабили ограничения на поездки

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Около 70% туристических направлений в мире ослабили ограничения, которые были введены для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом сообщили в среду во Всемирной туристской организации ООН.

По ее информации, "число направлений, закрытых для международного туризма, продолжает сокращаться". "70% всех направлений в мире ослабили ограничения на поездки, введенные в ответ на пандемию COVID-19, - уточнили в организации. - Для сравнения, только одно из четырех направлений по-прежнему полностью закрывает свои границы для иностранных туристов".

Как сообщила организация в конце октября, сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии принесло туристической отрасли за первые восемь месяцев 2020 года убытки в размере $730 млрд. С января по август этого года количество международных прибытий снизилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки в 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.