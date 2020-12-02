На Хайнане стартовало пятидневное международное ралли электромобилей

ХАЙКОУ /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Международное ралли электромобилей 2020 стартовало в среду в южной китайской провинции Хайнань. Пятидневный автопробег начался от спортивного стадиона Уюаньхэ, сообщает агентство Синьхуа.

Общая протяженность маршрута, проложенного таким образом, чтобы участники обогнули по кольцу весь остров, составит 840 км. Ралли включает в себя также гонку по полевому треку и состязания по прямолинейному ускорению на отдельных участках. Маршрут ралли, включающего четыре основных этапа, пройдет через 11 городов и уездов провинции. Завершится этот автопробег также в городе Хайкоу.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

Для популяризации электромобилей и защиты уникальных экологических условий региона к концу 2020 года власти провинции планируют построить 70 тыс. зарядных станций, а к 2025 году довести их количество до 260 тыс.

Согласно планам правительства, к концу 2030 года в регионе должно быть построено 940 тыс. зарядных станций, а общее число автомобилей на новых источниках энергии должно составить около 1 млн единиц.