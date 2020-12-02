Новогодние уличные мероприятия проведут в Туле при соблюдении противоэпидемических мер

ТУЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в новогодние дни проведут на улицах Тулы, в том числе будет организован фестиваль креативных елок, концертные программы, откроется губернский каток на главной площади города. При этом необходимо обеспечить соблюдение мер профилактики коронавируса и развести потоки посетителей, сообщил в среду на совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Несмотря на ограничения, у людей праздничное настроение, все готовятся встречать Новый год. Поэтому необходимо организовать досуг для жителей в эти праздничные дни и предусмотреть активности на свежем воздухе. Важно подойти к этому вопросу дифференцированно и развести потоки", - приводит пресс-служба облправительства слова Дюмина.

В совещании по организации новогодних праздников участвовали председатель правительства региона Валерий Шерин и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Сити-менеджер попросил рассмотреть возможность открытия губернского катка на площади Ленина в связи с многочисленными обращениями жителей. "Я поручил Фонду развития Тульской области "Перспектива" с сегодняшнего дня приступить к установке оборудования", - сказал Алексей Дюмин, добавив, что поручил закончить монтаж катка до 28 декабря.

Также на главной площади Тулы в новогодние дни будет работать праздничная ярмарка, для безопасности посетителей торговые домики установят на увеличенном расстоянии друг от друга. "Для тех, кто захочет встретить Новый год на воздухе, на площади Ленина и Казанской набережной будут работать мультимедийные экраны с трансляцией музыкальных клипов, поздравлений, новогодних огоньков", - отметили в пресс-службе.

В музейном квартале на улице Металлистов с 25 декабря по 7 января пройдет фестиваль-конкурс креативных елок, на 4 января на Казанской набережной запланирована новогодняя программа "Держи быка за рога", посетители смогут поучаствовать в зимних забавах, увидеть короткие концерты. С 5 по 7 января там же покажут шоу "Северная сказка". По словам, Шерина различные праздничные программы готовят во всех муниципалитетах области в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Как сообщалось, 16 ноября губернатор поручил облправительству совместно с Роспотребнадзором проработать детальные предложения по проведению новогодних мероприятий, сократив их масштаб.

Ограничения в регионе

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. В области разрешены занятия спортом на улице, пешие прогулки, возобновлена деятельность фитнес-центров, работают магазины и торговые центры без ограничений по площади, гостиницы, санатории, дома отдыха, с ограничениями открыты кафе и рестораны. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, до 31 декабря действует режим обязательной самоизоляции для жителей 65 лет и старше. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%.

С 1 декабря по 15 января 2021 года запрещено проведение развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах, а также массовых деловых мероприятий за исключением тех, которые проводятся в дистанционном режиме. С 25 декабря по 9 января режим работы организаций общественного питания и развлекательных заведений сократится на час - с 07:00 до 23:00. Во всех торговых и торгово-развлекательных центрах установлен единый час дезинфекции - с 15:00 до 16:00. Также введен запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних, при этом допускается присутствие одного из родителей, остальные спортмероприятия проводятся с заполняемостью не более 10% от общей вместимости.

По данным на 2 декабря, в Тульской области зарегистрировано 16 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 171 за прошедшие сутки. Выздоровели 14 896 человек, 491 пациент умер.