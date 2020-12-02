СМИ: личные данные более 240 млн человек оказались в открытом доступе в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 декабря. /ТАСС/. Персональные данные более 243 млн человек оказались в открытом доступе в сети Интернет в результате сбоя в работе информационной системы Министерства здравоохранения Бразилии. Об этом сообщила в среду газета O Estado de S. Paulo.

По информации издания, общедоступными оказались имена, адреса проживания, ИНН и номера телефонов лиц, зарегистрированных в системе государственного медицинского страхования, а также обладателей полисов медстрахования частных компаний. Среди прочих в сеть попали данные на глав исполнительной, законодательной и судебной власти южноамериканской республики, министров и других высокопоставленных лиц. Они оставались открытыми на протяжении полугода, уточняет газета.

Причиной утечки стало нарушение правил конфиденциального хранения данных учетной записи, позволяющих получить доступ к базе данных Минздрава. В частности, как указывает издание, логин и пароль были прописаны в коде страницы интернет-портала ведомства. Ранее в июле аналогичную уязвимость обнаружили на другом ресурсе бразильского Минздрава.

В министерстве начали проверку по факту происшествия.