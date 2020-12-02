Мурашко назвал крайне важным открытие новых медицинских объектов в условиях пандемии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает крайне важным в условиях пандемии нового коронавируса открытие новых медицинских объектов и введение дополнительных мощностей. Об этом он сообщил в среду на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

"Для нас крайне важно на сегодняшний день введение новых медицинских мощностей, поскольку мои коллеги уже указывали, что в период [пандемии и] оказания медицинской помощи, перепрофилирование коек не должно сказываться на оказании плановой помощи пациентам с хроническими заболеваниями и острыми состояниями. Разведение потоков для нас является принципиально важным, а оснащение именно по стандартным требованиям для оказания медпомощи для исполнения методических рекомендаций по лечению - это ключевой вопрос", - сказал глава Минздрава.

С начала ухудшения санитарно-эпидемической обстановки по поручению президента РФ военные строители возвели 18 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Были построены медцентр в Воронеже, три центра в Дагестане, один в Кызыле и по одному медцентру в Пскове и Великих Луках Псковской области.

В среду военные сдали детское инфекционное отделение на 60 койко-мест в Пскове, два многофункциональных медицинских центра в Астрахани и Нариманове Астраханской области, а также многофункциональный медицинский центр с отделением радиологии на базе военного госпиталя в Североморске вместимостью 100 мест каждый.