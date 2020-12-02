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В Нижнем Новгороде начался прием заявок на обучение в крупнейшем образовательном центре

Центр рассчитан на 4 550 мест

ТАСС, 2 декабря. Прием заявок на обучение в крупнейшем в России образовательном комплексе "Школа 800", который строится в Нижегородской области, начался в регионе. Заявки можно оставить на сайте школы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"На сайте можно оставить заявку на обучение или на работу в качестве педагога в будущей школе. Педагогический состав будет определен уже к марту 2021 года на основе конкурсного отбора", - отмечается в сообщении.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, образовательный комплекс будет доступен для всех. Зачислять детей в школу будут без конкурса и специального отбора. "В "Школе 800" у ребенка и его родителей будет возможность выбирать педагога, например, в случае, если необходимо изучать углубленно какой-либо предмет. Соискатели пройдут специальное обучение и примут участие в семинарах, по итогам которых им предложат работу в школе", - цитирует Злобина пресс-служба.

Он добавил, что дети будут заниматься в учебном учреждении по единой образовательной программе, отдельные занятия станут доступными как в очном, так и в дистанционном форматах.

Строительство "Школы 800" началось 1 июня 2020 года, его планируют закончить в 2021 году. Это крупнейший в России проект в сфере образования, который реализуется с помощью механизма концессии - концессионное соглашение было заключено между правительством Нижегородской области и Первой концессионной компанией "Просвещение", которая входит в одноименную группу компаний.

Образовательный центр на 4 550 мест будет состоять из трех корпусов, расположенных в разных районах Нижнего Новгорода, и центра допобразования в городе Бор. В школе будут организованы не менее 10 направлений дополнительного образования. В настоящее время строительство объектов идет с опережением, в одном из корпусов возведены первые этажи.

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РоссияНижегородская область
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