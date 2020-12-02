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Новый год и Рождество - 2021

На Ставрополье запустили голосование о выходном дне 31 декабря 2020 года

В прошлом году с учетом мнения жителей этот день объявили выходным

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров запустил на своей странице в Instagram голосование об установлении выходным днем 31 декабря 2020 года. В 2019 году с учетом мнения жителей последний день года был объявлен выходным.

"За перенос выходных высказалось тогда большинство проголосовавших. У нас и сегодня есть возможность сделать 31 декабря выходным. Но, считаю, будет правильно вновь принять это решение: поддерживаете ли вы такую инициативу?", - написал глава Ставрополья.

На 16:30 мск 95% проголосовавших высказались за установление 31 декабря выходным днем. После принятия решение об установлении выходного дня власти региона должны будут выйти с соответствующей инициативой в краевой парламент. Установить это решение на региональном уровне возможно в случае одобрения Думой Ставропольского края.

С учетом аналогичного голосования власти региона решили не отменять в 2020 году новогодние праздники для детей в школах и детских садах, однако они будут проведены без участия родителей.

Ранее в правительстве края журналистам сообщали, что губернатор поручил главам муниципальных образований отменить проведение массовых новогодних мероприятий. Руководителям организаций и предприятий рекомендовано отказаться от проведения новогодних корпоративов.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайНовый год и Рождество - 2021
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