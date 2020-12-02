Генсек ООН призвал Россию, Турцию и Индию стремиться к нулевому уровню вредных выбросов

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Прогресс в борьбе с изменением климата возможен, если все страны, ответственные за вредные выбросы, включая Россию, Турцию и Индию, возьмут на себя обязательства по их сокращению до нулевого уровня. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопросы студентов нью-йоркского Колумбийского университета.

"Мы двигаемся в новом направлении, с учетом решений новой администрации (США) страны, ответственные за 65% вредных выбросов, будут привержены достижению нулевого уровня выбросов, - сказал он. - Но все еще остаются Индия, Турция, Россия, многие другие страны с высоким уровнем вредных выбросов, и нам надо "взять их на борт". "Для этого нужно общаться с представителями бизнеса, гражданского сообщества, чтобы побудить правительства этих стран двигаться в правильном направлении", - добавил Гутерриш.

Генсек ООН в своем выступлении назвал "надломленным" экологическое состояние Земли и призвал остановить эту "самоубийственную войну". "Человечество ведет войну против природы, и это самоубийство, - подчеркнул генсек. - Природа всегда наносит ответный удар, причем делает это с растущей силой и яростью".

По словам Гутерриша, "разрушается биологическое разнообразие, миллиону видов угрожает уничтожение". "Целые экосистемы исчезают на наших глазах, - констатировал он.

Ранее о намерении сократить в будущем выбросы до нулевого уровня сообщали избранный президент США Джозеф Байден, страны Евросоюза и Китай.