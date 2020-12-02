Белоруссия расширила список стран, по прибытии из которых надо соблюдать карантин

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Белоруссия включила восемь новых стран в список государств, по приезде из которых, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в них, необходимо находиться на самоизоляции.

"Минздрав актуализировал перечень стран, в которых наблюдается повышенный уровень инфицирования COVID-19. Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться на самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь", - говорится в сообщении Минздрава в среду.

В перечень с 3 декабря будут включены дополнительно восемь стран - это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.

Ранее Минздрав включил в перечень стран, в которых, по мнению белорусских властей, наблюдается наиболее сложная эпидемическая обстановка, 138 государств, России в этом списке нет.

В Белоруссии на 2 декабря общее число инфицированных коронавирусом достигло 139 908 (1,47% от общей численности населения).