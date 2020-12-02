В Башкирии вышел первый фильм из цикла об археологии региона

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Археологическое общество Башкирии презентовало первый фильм из цикла "Археостан. Археология Башкортостана", который был поддержан Фондом президентских грантов. Всего будет пять фильмов, сообщается на сайте общества.

"В Башкирии вышел первый фильм из цикла научно-просветительского медиапроекта "Археостан. Археология Башкортостана". Цикл включает пять фильмов, посвященных различным культурно-историческим эпохам на территории Южного Урала (камня, бронзы, железа, средневековья и Нового времени). Проект реализуется археологическим обществом Республики Башкортостан при поддержке Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.

Первый фильм посвящен эпохе камня и повествует об освоении человеком территории Южного Урала, о древнейших памятниках эпохи палеолита, пещере Шульган-Таш, комплексах с наскальной живописью - Идрисовской и Мурадымовской пещерах. "Для создания научно-просветительского цикла археологами в течение полугода были проведены съемки более чем на 40 археологических объектов по всему Башкортостану (а их, к слову, в республике свыше 3700), на многочисленных природных объектах и в экспозициях музеев, что в совокупности дало свыше 50 часов видеоматериала", - также указано в сообщении.

Как отмечают авторы фильма, проект должен подчеркнуть уникальность региона, привлечь внимание к его древнейшей истории. Также они поставили себе целью повысить популярность археологической науки в республике. Первый фильм опубликован во "ВКонтакте" и YouТube.