В Словении выявили первый случай заражения коронавирусом домашнего животного

ЛЮБЛЯНА, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального ветеринарного института при ветеринарном факультете Люблянского университета выявили первый в Словении случай заражения коронавирусом домашнего животного. Об этом в среду сообщило Словенское агентство печати .

По словам представителя института Уроша Крапежа, инфицированным животным оказался хорек, содержавшийся в семье, где есть заразившийся коронавирусом. Крапеж отметил, что питомец "все время находился дома и не представлял опасности в плане распространения инфекции". Он также подчеркнул, что "у домашних животных болезнь протекает в легкой форме и не представляет риска переноса на людей".

По оценке Всемирной организации по охране здоровья животных, по всему миру было подтверждено около 70 случаев инфицирования их коронавирусом.

Ранее датское правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах страны после выявления у животных мутировавшего коронавируса. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Испании, Италии, Финляндии, Швеции и Польши.