Беглов: Петербург готов за два-три дня увеличить число коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовы за два-три дня увеличить количество больничных коек для пациентов с коронавирусом за счет учреждений, оказывающих плановую медицинскую помощь, заявил в среду губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "Россия-24".

"При необходимости мы в Петербурге можем увеличить число мест за счет стационаров, оказывающих плановую помощь. Но до тех пор они не должны простаивать вхолостую в ожидании пациентов. Для нас принципиально важно сохранить оказание плановой помощи. Другими словами, готовность развернуть новые мощности - два-три дня", - сказал Беглов.

Сейчас, по его словам, в 16 городских и пяти федеральных стационарах развернуто 10 901 место для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, более 6% из них свободны. В ближайшее время начнет прием заразившихся Центр им. Алмазова (250 мест), во второй половине декабря - новый корпус Госпиталя ветеранов войн (405 коек), также готовится к сдаче новый корпус больницы № 33 в Колпино (420 коек).

Как рассказал губернатор, до конца декабря заболевших начнут принимать еще четыре корпуса временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо". Там развернут еще около 1,1 тыс. коек, и всего "Ленэкспо" сможет принять до 2,5 тыс. пациентов.

Дефицит врачей и лекарств

Как подчеркнул Беглов, медики в Петербурге сейчас работают в условиях "колоссальной нагрузки". "Больше всего дефицит кадров ощущается в амбулаторном звене. Мы привлекаем для помощи старшекурсников медицинских вузов, примерно 2,5 тыс. будущих врачей уже работают в больницах и поликлиниках", - сказал он.

По его словам, в стационарах в целом штаты набраны, но есть нехватка медсестер и рентген-лаборантов, врачей-анестезиологов.

Кроме того, рассказал губернатор, в Петербурге ощущается дефицит противовирусных средств и других медикаментов для лечения коронавирусной инфекции. Власти принимают меры для его устранения, добавил он.

Ситуация в городе

По последним данным, в Петербурге выявили 133 288 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место в России после Москвы. Выздоровели после заражения 75 064 человека, умерли 5 599. За последние сутки в городе выявили 3 684 случая заражения.