В Португалии при содействии посольства РФ открылась выставка "Плакаты войны и Победы"

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка "Плакаты войны и Победы", посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны, открылась в среду в Культурном центре португальского города Кашкайш. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Лиссабоне.

"Экспозиция, проводимая посольством России и представительством Россотрудничества в Португалии совместно с мэрией города Кашкайш, познакомит посетителей с военными плакатами СССР, США и Великобритании, относящимися к начальному периоду Второй мировой войны, а также с образцами манипулирования массовым сознанием пропагандистскими машинами стран оси Берлин - Рим - Токио", - рассказал пресс-атташе диппредставительства Александр Брянцев.

По его словам, на выставке представлены такие советские плакаты, как "Родина-Мать зовет!", "Наши силы неисчислимы!", работа Кукрыниксов "Беспощадно разгромим и уничтожим врага!" и многие другие. "Гостями экспозиции уже стали представители руководства города, положительно оценившие ее экспонаты и отметившие, что именно совместная борьба союзных держав позволила победить коричневую чуму", - отметил Брянцев.

На экспонатах также имеются QR-коды, которые дают возможность познакомиться в онлайн-формате с большим количеством военных плакатов того времени. Выставка будет открыта для посетителей до 10 января будущего года.