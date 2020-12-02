Кировские врачи, работающие с пациентами с COVID-19, смогут бесплатно пользоваться такси

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Проект "Ассоциация добра", который позволяет медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, бесплатно пользоваться услугами такси, запустили в Кировской области. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что такси в условиях пандемии коронавируса могли бы возить медиков по устойчивому и понятному тарифу, чтобы "никто на этом не наживался".

"Ассоциацией медицинских работников по инициативе первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова дан старт реализации социально-значимого проекта "Ассоциация добра". Он дает возможность медицинским и социальным работникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, в том числе на дому, бесплатно пользоваться услугами такси", - цитирует пресс-служба президента Ассоциации медицинских работников Кировской области Елену Томинину.

По данным правительства, Ассоциация создала корпоративный сервис в службе Яндекс.Такси. К нему подключены медицинские и социальные работники, а также волонтеры, участвующие в оказании помощи пациентам с COVD-19. При обращении в службу такси в рабочее время им не придется оплачивать поездку самостоятельно, оплата пойдет через счет Ассоциации медицинских работников. Поддержать проект "Ассоциация добра" может как частное лицо, так и организации любых форм собственности.

Как отметили в региональном Минздраве, сейчас в инфекционных госпиталях региона трудятся свыше 1,7 тыс. врачей и средних медицинских работников. В оказании экстренной помощи задействована единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации, в которой работают 198 бригад. Более 1 060 врачей и 1 300 фельдшеров и медицинских сестер ведут прием в поликлиниках, врачебных амбулаториях, ФАПах, а также наблюдают пациентов на дому. Также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции задействованы социальные службы, общественные организации и волонтеры, они доставляют лекарств пациентам, работают в call-центрах медицинских организаций.

В Кировской области, где в начале прошлого месяца выявляли ежедневно более 70 случаев заражения коронавирусом, с октября отмечается рост заболеваемости. По состоянию на 2 декабря в регионе выявлены 245 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания, на стационарном лечении находятся 4 045 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 10 375 пациентов. В регионе до 14 января запрещены массовые мероприятия, мероприятия с очным участием граждан, действует масочный режим, детям запрещено посещение торговых центров без родителей, ограничена работа кафе и ресторанов.