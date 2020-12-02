Пентагон намерен начать распространение вакцины от COVID-19 в течение одной-трех недель

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США начнет процесс распространения среди американцев вакцины от нового коронавируса в течение одной-трех недель. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

В рамках программы американской администрации за процесс распределения вакцины от коронавируса отвечает оборонное ведомство.

"На следующей неделе, через две или три [недели] мы хотели бы начать распространять вакцину [среди жителей США]", - отметил генерал.

"Мы не можем защищать американцев, если мы все больны", - добавил Милли. При этом он подчеркнул, что "число случаев заражений и смертей [связанных с коронавирусом] в ВС [США] относительно невелико".

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 13,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 270,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

О вакцинах

Администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.