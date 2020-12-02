В России впервые вышла книга, полностью переведенная "Яндекс.Переводчиком"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Издательство Individuum выпустило новую книгу английского экономиста Дэниела Сасскинда о наступающей эпохе искусственного интеллекта, перевод всей книги с английского языка на русский был целиком выполнен "Яндекс.Переводчиком". Об этом говорится в сообщении компании.

"Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться" - подробное руководство к новой экономической реальности, где системы автоматического управления могут вытеснить людей с работы в отдельных сферах, рассказали в "Яндексе". Для перевода был использован один из алгоритмов "Яндекс.Переводчика", который применяется для больших текстов, например для перевода в поиске "Яндекса" статей "Википедии", которых нет на русском языке.

Автор книги "Будущее без работы" - экономист из Оксфордского университета и бывший советник при британском правительстве - Дэниел Сасскинд. В своей книге автор размышляет о будущем работы в связи с прогрессом в области искусственного интеллекта и присвоением машинами все большего объема задач, ранее выполнявшихся людьми.

"С целью продемонстрировать всю серьезность предположений автора, к изданию книги на русском языке привлекли новые технологии: изображение на обложке нарисовано нейросетью "Яндекса", а перевод с английского языка сделан "Яндекс.Переводчиком". В этом сервисе "Яндекса" уже долгое время применяется нейросеть на основе передовой архитектуры Transformer. С помощью нее удается достигать высокого качества перевода, и она же во многом послужила основой YATI - новой технологии "Яндекса", анонсированной на YaC 2020. В результате книга объемом в 352 страницы была переведена всего за 40 секунд", - отметили в компании.

Хотя книга и была переведена с помощью искусственного интеллекта, как и в случае с переводчиком-человеком, над текстом, как обычно, поработал редактор, но в этот раз издатель оставил неотредактированные фрагменты в тексте, чтобы читатель мог сам составить впечатление о сегодняшнем уровне развития технологий, уточнил со своей стороны главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов.