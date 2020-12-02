СК намерен создать максимально удобные условия для опроса очевидцев геноцида времен войны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России создаст для опроса очевидцев нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны максимально комфортные условия. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

СК планирует провести опросы очевидцев в рамках уголовного дела о геноциде в годы войны. "Следователи сделают все возможное для того, чтобы свидетелям, пожилым людям, были созданы максимально удобные условия для этих бесед. И, безусловно, проводиться они будут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм с учетом текущей ситуации, - говорится в сообщении. - Сотрудники СК РФ понимают все тонкости и сложности этого процесса, но уверены, что те, кто в своей жизни перенес ужасы войны и геноцида, как никто понимают важность расследования этого уголовного дела".

По данным Следственного комитета, только в одной Волгоградской области проживают более 1 тыс. бывших узников концентрационных лагерей. "Они знают, их страдания не должны повториться. Их свидетельства могут предотвратить новую трагедию", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что следователи готовы выслушать каждого, кто найдет возможность и согласится помочь следствию. "Офицеры СК России будут благодарны всем, кто сможет поделиться значимой для следствия информацией. Только воспоминания очевидцев могут точно восстановить детали преступной деятельности нацистов", - сообщили в СК, отметив, что только их свидетельства лягут в основу убедительного расследования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения в годы войны.

В СК уверены, что "эти документы никому не позволят лгать, не дадут выдать черное за белое, зло за добро". "Самое жестокое, масштабное преступление с самым большим числом жертв за всю историю человечества. Именно поэтому важно назвать всех виновных в этом варварстве, важно установить все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками", - пояснили в СК.