Беглов призвал петербуржцев не посещать людные места без необходимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что строгое соблюдение горожанами мер личной эпидемической безопасности может предотвратить новые ограничения. Комментируя в среду в эфире телеканала "Россия-24" ситуацию в городе, он подчеркнул, что "эпидемия - это наша общая ответственность и общая забота", а также призвал петербуржцев отказаться от посещения людных мест без необходимости.

Ранее в среду власти города объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января. С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы, в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и другими творческими организациями.

"Самое важное - соблюдать меры личной эпидбезопасности - маски, перчатки, социальная дистанция. Это наша новая реальность. Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места", - сказал губернатор.

"Если мы будем соблюдать правила, мы можем жить в этих условиях, может быть, менее комфортно, но все-таки будут продолжать работать и предприятия, и магазины, рестораны, выставочные комплексы, музеи, многое-многое другое, - отметил Беглов. - Но хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи, если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры".

По состоянию на 2 декабря 2020 года в Петербурге выявили 133 288 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 75 064 человека, умерли 5 599. За последние сутки в городе выявили 3 684 случая заражения.