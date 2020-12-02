В РПЦ заявили, что не обсуждают с Минобороны постройку храмов других конфессий в Кубинке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не может обсуждать с Министерством обороны РФ вопросы строительства религиозных объектов других конфессий при парке "Патриот" в Кубинке. Об этом заявил ТАСС в среду председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), который также является ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".

"Этот вопрос уже неоднократно обсуждался. У нас есть Поклонная гора - там есть и синагога, и мечеть. <...> Возле парка "Патриот" [Русская православная церковь] может речь вести только о своем храме", - сказал епископ Стефан. По имеющимся у него сведениям, Минобороны не считает возможным строительство еще одного религиозного объекта вблизи парка.

14 июня 2020 года в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке был освящен патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ. 1 декабря председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин предложил построить в парке "Патриот" помимо него и храмы других традиционных конфессий. Он заявил об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации РФ 1 декабря. По мнению муфтия, это позволит отметить вклад представителей всех конфессий в Победу в Великой Отечественной войне.

Как сообщала ранее пресс-служба Минобороны, духовно-просветительский центр при патриаршем соборе Воскресения Христова уже принимает военнослужащих разных вероисповеданий. Кроме того, в нем ведется подготовка священнослужителей и помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, и обучение слушателей групп дополнительного профессионального образования.