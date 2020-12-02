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Пандемия COVID-19

Генпрокурор Хорватии заразилась коронавирусом

В настоящее время Злату Хрвой-Шипек заменяет ее первый заместитель Дубравко Палияш

ЗАГРЕБ, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор Хорватии Злата Хрвой-Шипек прошла тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции и получила положительный результат. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

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По данным генпрокуратуры, Хрвой-Шипек из-за заражения, согласно указаниям эпидемиологов, находится дома на самоизоляции, а часть своего служебных обязанностей исполняет в дистанционном формате.

В настоящее время главу ведомства замещает ее первый заместитель Дубравко Палияш.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. В стране зарегистрирован 134 881 заболевший, 110 355 человек выздоровели, 1 916 инфицированных умерли, тестирование прошли более 769 тыс. граждан. В связи с ростом числа инфицированных власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные и фитнес-центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков с 22:00 до 06:00 по местному времени (с 00:00 до 08:00 мск), запрещено проведение свадеб.

Теги
ХорватияПандемия COVID-19
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