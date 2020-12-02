Генсек ООН готов вакцинироваться от COVID-19, как только вакцина будет доступна

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Как только вакцина будет доступна, я не сомневаюсь, что он ее примет, как, я надеюсь, и все мы, - отметил Дюжаррик. - Он также надеется, что к ней получат доступ те, кто нуждается в вакцине больше всего - работники "на передовой".

Представитель генсека также напомнил, что ООН призывает воспринимать вакцину от коронавируса "как общественное достояние".

В среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и постпредством РФ при ООН провели в для стран - членов организации презентацию российской вакцины "Спутник V".